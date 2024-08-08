Пашинян решил проучить Кремль своей армией

Владимир Яковлевич

Армяне как тараканы расползлись по всему миру, только на Северном полюсе их нет пока. А так везде в мире. А кто нибудь видел как воюют Армяне ? По-моему они предпочитают больше торговать, купи-продай, и родины у них как какого нет.