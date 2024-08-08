Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пашинян решил проучить Кремль своей армией

Пашинян решил проучить Кремль своей армией

КОТ  КОСТЯН Аэродром «Звартноц» перешел под контроль армянских военных. Звучит громко и именно так подается в местной прессе, а по сути ничего не произошло.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Армяне подлые однако!
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20 час.
А Кудасов
Не все.
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19 час.
Владимир Яковлевич
Армяне как тараканы расползлись по всему миру, только на Северном полюсе их нет пока. А так везде в мире. А кто нибудь видел как воюют Армяне ? По-моему они предпочитают больше торговать, купи-продай, и родины у них как какого нет.
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17 час.

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