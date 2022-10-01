Власти Челябинска показали, как будет выглядеть главный ледовый городок

В мэрии раскрыли, как будет выглядеть главный ледовый городок Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» видеопрезентацию проекта ледового городка на площади Революции администрация Челябинска опубликовала сегодня, 1 октября, в своем телеграм-канале.