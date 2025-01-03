Врач рассказала, что делать при переедании

Советы россиянам дала эндокринолог Зухра Павлова. Многие россияне не понаслышке знают о такой проблеме, как переедание, тем более что в новогодние праздники сложно удержаться от соблазна съесть «еще кусочек, еще одну порцию салата» или выпить больше алкоголя.