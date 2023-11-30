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Тайрон Лю о 17 очках Хардена в 1-й четверти: «Джеймс хотел доказать вам, что он все еще Джеймс Харден. И что способен на подобное в абсолютно каждой игре»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю поздравил команду с победой над «Сакраменто» (131:117) и отметил, что каждая игра должна быть такой же.

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