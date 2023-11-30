Тайрон Лю о 17 очках Хардена в 1-й четверти: «Джеймс хотел доказать вам, что он все еще Джеймс Харден. И что способен на подобное в абсолютно каждой игре»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю поздравил команду с победой над «Сакраменто» (131:117) и отметил, что каждая игра должна быть такой же.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»
- Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости
- Роналду и Кейн забивают, матч Кучерова с 6 очками, свежий перл Медведева, игроку «Ниццы» грозит до года тюрьмы, Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне и другие новости
Свежие комментарии