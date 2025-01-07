Зоя Мартьянова

Нечего укро-хохло-фашистов бандеровцев жалеть, их надо было ещё укрофашистов во ВОВ добить, они убивали и убивают Русских и Российский 🇷🇺 народ, женщин и детей и стариков наших, чего их жалеть, кто жалеет укрофашистов совершает Госизмену, тех кто их жалеет здесь диванные эксперты вас этот хохол-укро-фашист-бандеровец зарезал бы , убил и глазом не моргнул.