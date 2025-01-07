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Мы и они

Мы и они

На фото ВСУшник, которого ножом в рукопашном бою победил якут Андрей из того самого эпичного видео.

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Комментарии
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Зоя Мартьянова
Нечего укро-хохло-фашистов бандеровцев жалеть, их надо было ещё укрофашистов во ВОВ добить, они убивали и убивают Русских и Российский 🇷🇺 народ, женщин и детей и стариков наших, чего их жалеть, кто жалеет укрофашистов совершает Госизмену, тех кто их жалеет здесь диванные эксперты вас этот хохол-укро-фашист-бандеровец зарезал бы , убил и глазом не моргнул.
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3 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву!
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1 час.
Александр Салтановский
&quot;И ведь не зря Украина в мировом рейтинге стран по уровню IQ занимает 78 место. Поэтому удивляться такому отношению к своим же солдатам, дравшимся до конца и погибшим достойно, не стоит.&quot; укроДебилы и тот, что погиб и тот, что прокомментировал!
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28 мин.

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