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Игрок «Сарагосы» Мольехо схватился за пах, празднуя гол в матче Сегунды. Ла Лига применит санкции

Игрок «Сарагосы» Мольехо схватился за пах, празднуя гол в матче Сегунды. Ла Лига применит санкции

В матче 5-го тура испанской Сегунды полузащитник «Сарагосы» Виктор Мольехо, празднуя гол в ворота «Картахены» в концовке матча, схватился за пах.

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