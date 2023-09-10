Игрок «Сарагосы» Мольехо схватился за пах, празднуя гол в матче Сегунды. Ла Лига применит санкции

В матче 5-го тура испанской Сегунды полузащитник «Сарагосы» Виктор Мольехо, празднуя гол в ворота «Картахены» в концовке матча, схватился за пах.
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