Микроволновка в 100 гигаватт против спутников

Виктор Луговой

Здесь на практике вопрос не столько мощности источника, сколько фокусировки излучения без рассеивания. В трёхмерном пространстве - мощность излучения падает в квадрате расстояния. Вот именно поэтому работы по микроволновому оружию в своё время свернули и у нас, и в Штатах: эффективная дальность поражения целей оказалась на уровне километров пять.