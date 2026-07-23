Ну вот, вслед за российскими изобретателями в гонку вооружений пошли китайцы. По крайней мере, на страницах СМИ.
Микроволновка в 100 гигаватт против спутников
Комментарии
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Виктор Луговой
Здесь на практике вопрос не столько мощности источника, сколько фокусировки излучения без рассеивания. В трёхмерном пространстве - мощность излучения падает в квадрате расстояния. Вот именно поэтому работы по микроволновому оружию в своё время свернули и у нас, и в Штатах: эффективная дальность поражения целей оказалась на уровне километров пять.
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