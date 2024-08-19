Собянин: В Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

В работе у реставраторов находится еще 500 памятников архитектуры С начала года в Москве было отреставрировано 50 объектов культурного наследия, среди которых Дом Лопатиной, палаты Гребенщиковых и усадьба Воронцова.
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