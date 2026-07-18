НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дәүләт Думасында мошенниклардан саклануның яңа чаралары турында сөйләделәр

Дәүләт Думасында мошенниклардан саклануның яңа чаралары турында сөйләделәр. «Яңа чаралар пакеты гражданнарны мошенниклардан яклауның нәтиҗәле чараларын үз эченә ала», дип Дәүләт Думасының финанс базары буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары Константин Бахарев хәбәр итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии