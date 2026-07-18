Дәүләт Думасында мошенниклардан саклануның яңа чаралары турында сөйләделәр. «Яңа чаралар пакеты гражданнарны мошенниклардан яклауның нәтиҗәле чараларын үз эченә ала», дип Дәүләт Думасының финанс базары буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары Константин Бахарев хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии