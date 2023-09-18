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Кристина Резцова: «Вторая беременность далась немного тяжелее физически. Возвращение после нее тоже пока проходит тяжело»

Резцова – двукратный олимпийский призер по биатлону. В марте 2023 года у нее родилась вторая дочь. – Нигматуллина рассказывала в интервью, что беременность далась не очень просто – были и гормоны, и слезы.

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