Сиро-Малабарская церковь объявила отступниками священников, не служащих лицом к алтарю

Католическая Сиро-Малабарская церковь Индии, расположенная на юге страны, повелела всем священникам в архиепархии Эрнакулам-Ангамали следовать одобренной Синодом мессе, во время которой священник стоит лицом к алтарю во время Евхаристии, передает UCA News.