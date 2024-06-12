Сиро-Малабарская церковь объявила отступниками священников, не служащих лицом к алтарю

Католическая Сиро-Малабарская церковь Индии, расположенная на юге страны, повелела всем священникам в архиепархии Эрнакулам-Ангамали следовать одобренной Синодом мессе, во время которой священник стоит лицом к алтарю во время Евхаристии, передает UCA News.
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