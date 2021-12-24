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Исторический рекорд энергопотребления зафиксирован в Иркутской области

Исторический максимум потребления электричества зафиксировали в Иркутской области. В четверг, 23 декабря, по данным на шесть часов вечера он достиг 8 916 МВт, это максимальный показатель за последние 32 года, сообщает областное правительство.

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