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В плену у комиксов: 60 лет актеру Роберту Дауни-младшему

В плену у комиксов: 60 лет актеру Роберту Дауни-младшему

4 апреля исполняется 60 лет одному из самых успешных голливудских актеров современности Роберту Дауни-младшему, звезде таких фильмов, как «Чаплин», «Солдаты неудачи», «Поцелуй навылет», но прежде всего – кинофраншиз о Железном Человеке, Мстителях и Шерлоке Холмсе.

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