В плену у комиксов: 60 лет актеру Роберту Дауни-младшему

4 апреля исполняется 60 лет одному из самых успешных голливудских актеров современности Роберту Дауни-младшему, звезде таких фильмов, как «Чаплин», «Солдаты неудачи», «Поцелуй навылет», но прежде всего – кинофраншиз о Железном Человеке, Мстителях и Шерлоке Холмсе.