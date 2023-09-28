Гендиректор Coinbase предупреждает о битве в Верховном суде США по криптовалюте

Генеральный директор Coinbase, Брайан Армстронг предупредил, что крайним и последним средством для криптоиндустрии является обращение в Верховный суд США, если предлагаемые законодательные меры в отношении цифровых активов не будут приняты в ближайшем будущем.
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