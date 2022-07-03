Наш потерянный мир

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Санкционная война Запада против России неизбежно потребует настоящих национализаций иностранного капитала

Суверенитет России не может быть частичным 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин сказал очень правильные слова: «Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны… Нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, […] Сообщение Санкционная война Запада против России неизбежно потребует настоящих национализаций иностранного капитала появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.

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