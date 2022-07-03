Суверенитет России не может быть частичным 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин сказал очень правильные слова: «Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны… Нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, […] Сообщение Санкционная война Запада против России неизбежно потребует настоящих национализаций иностранного капитала появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.