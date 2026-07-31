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Трамп отказал Киеву в поставке «зимнего пакета» ракет к комплексам Patriot

Трамп отказал Киеву в поставке «зимнего пакета» ракет к комплексам Patriot

Украина останется без «зимнего пакета» ракет-перехватчиков к комплексам Patriot, Дональд Трамп еще в ходе переговоров в Белом доме отказал Зеленскому, утверждает The Atlantic со ссылкой на собственные источники.

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