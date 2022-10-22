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Пойнт о 3:2 с «Флоридой»: «У «Тампы» в основном забивает один парень, нужна была отдача от других. Нам за это платят»

Брэйден Пойнт считает, что лидеры «Тампы» должны прибавлять.  Форвард отметился дублем (включая победный гол в овертайме) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2 ОТ).

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