Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт Эйсмонт рассказал, как скажется 11-летний пик магнитных бурь на людях

Эксперт Эйсмонт рассказал, как скажется 11-летний пик магнитных бурь на людях

Земля приближается к максимуму солнечной активности, и это будет оказывать влияние на аппаратуру и чувствительных к этому явлению людей, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

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