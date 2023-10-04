Эксперт Эйсмонт рассказал, как скажется 11-летний пик магнитных бурь на людях

Земля приближается к максимуму солнечной активности, и это будет оказывать влияние на аппаратуру и чувствительных к этому явлению людей, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
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