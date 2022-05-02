Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке

Новости 636 2 мая 2022, 12:40 Олег Тиньков Олег Тиньков заявил в интервью газете The New York Times, что его вынудили “за копейки” продать долю в TCS Group (владеет банком “Тинькофф”) после того как он публично осудил спецоперацию на Украине.