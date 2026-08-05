«Не могу справиться»: Виктория Боня сбежала из португальского ретрита, узнав о гибели наставника-альпиниста

Боня покинула ретрит в Португалии из-за смерти друга Телеведущая и блогер Виктория Боня прервала своё пребывание на духовном ретрите в Португалии после известия о трагической гибели горного гида Нирмала «Нимса» Пурджи.
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