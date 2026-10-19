«Тоттенхэм» одержал первую победу в АПЛ с начала сезона. В сегодняшнем матче 7-го тура команда Роберто Де Дзерби на своем поле обыграла « Ковентри » под руководством Фрэнка Лэмпарда со счетом 3:1.