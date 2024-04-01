Гаврилов: Отношения России и НАТО сегодня — более чем холодная война

Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война». С таким заявлением в интервью EUROMORE выступил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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