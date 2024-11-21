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Португальская компания Tekever привлекла $74 млн на платформу беспилотников двойного назначения, развернутую в Украине

Португальская компания Tekever привлекла $74 млн на платформу беспилотников двойного назначения, развернутую в Украине

Компания Tekever, занимающаяся разработкой беспилотных летательных аппаратов двойного назначения, привлекла 70 млн евро (74 млн долларов) для развития своего продукта и выхода на новые рынки, в частности в США.

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