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Лидер «Православного Союза»: сейчас самое время перестать обрезать историю России периодом в 1000 ле

Лидер «Православного Союза»: сейчас самое время перестать обрезать историю России периодом в 1000 ле

Взорвавший эфир телеканала «Россия 1» депутат и профессор Олег Матвейчев заявлением о древней истории России (по сути, речь о Ведической Руси) находит всё новых сторонниковЛидер движения «Православный Союз», действительный член Императорского Православного Палестинского общества, член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Роман Плюта в статье для «ЯСНО» поделился, кому и зачем выгодно обрезание истории России, а также привел дополнительные доказательства к высказываниям Матвейчева.

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