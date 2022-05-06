Лидер «Православного Союза»: сейчас самое время перестать обрезать историю России периодом в 1000 ле

Взорвавший эфир телеканала «Россия 1» депутат и профессор Олег Матвейчев заявлением о древней истории России (по сути, речь о Ведической Руси) находит всё новых сторонниковЛидер движения «Православный Союз», действительный член Императорского Православного Палестинского общества, член Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Роман Плюта в статье для «ЯСНО» поделился, кому и зачем выгодно обрезание истории России, а также привел дополнительные доказательства к высказываниям Матвейчева.