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Юрист: с 5 февраля будет действовать новый порядок высылки нелегальных мигрантов

Юрист: с 5 февраля будет действовать новый порядок высылки нелегальных мигрантов

С 5 февраля 2025 года в России начнёт действовать новый порядок высылки иностранных граждан, которые находятся в стране незаконно, рассказал в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.

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