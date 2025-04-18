Анна Седокова рассказала, как едва не профукала свою карьеру, подписав контракт на пять лет

42-летняя певица Анна Седокова поделилась своими трудностями после ухода из «ВИА Гры». В 2004 году она покинула популярное женское трио, вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину.
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