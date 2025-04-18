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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Анна Седокова рассказала, как едва не профукала свою карьеру, подписав контракт на пять лет

42-летняя певица Анна Седокова поделилась своими трудностями после ухода из «ВИА Гры». В 2004 году она покинула популярное женское трио, вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину.

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