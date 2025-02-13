💌Пишите письма бойцам, для них это очень важно! В преддверии Дня защитника Отечества учащиеся начальных классов 5-й школы подготовили поздравительные рисунки участникам специальной военной операции.
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💌Пишите письма бойцам, для них это очень важно! В преддверии Дня защитника Отечества учащиеся начальных классов 5-й школы подготовили поздравительные рисунки участникам специальной военной операции.