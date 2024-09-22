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Военное обозрение

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Винчестеры от Императо

Винчестеры от Императо

Энтони Императо закрепил торговую марку с именем «Генри» за собой в 1996 году, а в 1997 году выпустил первую винтовку «Henry H001 Classic Lever Action .

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