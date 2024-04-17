Политолог Данилин: мэр Кудрявцев сможет раскрыть потенциал Новосибирска

Федеральный эксперт директор центра политического анализа Павел Данилин особо отметил, что новый мэр сможет решить накопившиеся противоречия между городской и региональной администрациями, которые безусловно отражались на развитии Новосибирска.
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