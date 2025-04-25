Российские войска продвинулись в Харьковской области

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись у Двуречной в Харьковской области. Об этом сообщает в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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