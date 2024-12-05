В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

В ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией. По словам источников американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может пойти на заключение соглашения с Москвой при условии обеспечения «устойчивого мира», а не временного перемирия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии