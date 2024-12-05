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  • Лидия Санникова
    Упырю первому повезло, что при нем по мордасам не получали...Порошенко обвинил...
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    Жирная жидовская ПАСКУДА!!!Весёлый всё-таки ...

В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

В ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией. По словам источников американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может пойти на заключение соглашения с Москвой при условии обеспечения «устойчивого мира», а не временного перемирия.

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