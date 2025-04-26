Минтранс предложил внести в ПДД запрет парковки электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.
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