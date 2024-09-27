Не только растрата: экс-мэра Сочи Копайгородского следствие проверяет на причастность к новым преступлениям

Не только растрата: экс-мэра Сочи Копайгородского следствие проверяет на причастность к новым преступлениямБывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, сейчас проверяют на причастность и к другим преступлениям.
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