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    Скоро там акулы будут жрать отдыхщих.На каких курортах...
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Не только растрата: экс-мэра Сочи Копайгородского следствие проверяет на причастность к новым преступлениям

Не только растрата: экс-мэра Сочи Копайгородского следствие проверяет на причастность к новым преступлениям

Не только растрата: экс-мэра Сочи Копайгородского следствие проверяет на причастность к новым преступлениямБывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, сейчас проверяют на причастность и к другим преступлениям.

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