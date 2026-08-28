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Zero Hedge

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Federal Court Dismisses Musk's X Lawsuit Against New York Law Forcing Platforms To Define Speech

Federal Court Dismisses Musk's X Lawsuit Against New York Law Forcing Platforms To Define Speech

Federal Court Dismisses Musk's X Lawsuit Against New York Law Forcing Platforms To Define Speech A Trump-appointed judge just dismissed a lawsuit by Elon Musk’s X seeking to void a New York state law requiring social media companies to disclose how they define and monitor hate speech, extremism, harassment, foreign political interference and disinformation.

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