Пашинян не стал говорить на русском на саммите ШОС, в отличие от других лидеров

Заседание «ШОС+» в Астане дало любопытный материал для наблюдения за межгосударственным этикетом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед коллегами на армянском языке, тогда как остальные участники — главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии — предпочли русский.