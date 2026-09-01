Пашинян не стал говорить на русском на саммите ШОС, в отличие от других лидеров

Заседание «ШОС+» в Астане дало любопытный материал для наблюдения за межгосударственным этикетом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед коллегами на армянском языке, тогда как остальные участники — главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии — предпочли русский.
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