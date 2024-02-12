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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Helldivers 2 работают над улучшением серверов и фиксом известных ош...

Разработчики Helldivers 2 работают над улучшением серверов и фиксом известных ош...

Разработчики Helldivers 2 работают над улучшением серверов и фиксом известных ошибокВсего несколько дней назад состоялся официальный релиз кооперативного экшен-шутера Helldivers 2 с видом от третьего лица от Arrowhead Game Studios и Sony.

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