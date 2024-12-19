Представители офлайн торговли просят принять меры против онлайн-ретейлеров

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет в том числе федеральных продуктовых ритейлеров, включая X5 Group, «Магнит», «Ленту», «Дикси», Auchan, Metro) подготовила отзыв на законопроект о платформенной экономике, пишет «Ъ».
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