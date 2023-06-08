Будет вкусно

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    СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНО НАПИСАННЫЙ РЕЦЕПТ!!! Все очень понятно и , как мне кажется, вкусно)))Летом чаще готовл...

Сезонный кабачковый хит на нашем столе: буду готовить так всё лето

Сезонный кабачковый хит на нашем столе: буду готовить так всё лето

Фото автора. Сезонный кабачковый хит на нашем столе. Такая закуска из кабачков понравится любителям такого простого и вкусного овоща.

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