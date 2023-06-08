Сезонный кабачковый хит на нашем столе: буду готовить так всё лето

Фото автора. Сезонный кабачковый хит на нашем столе. Такая закуска из кабачков понравится любителям такого простого и вкусного овоща.
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