«Грачи» поддержали наступление сухопутных сил

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».