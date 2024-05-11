«Грачи» поддержали наступление сухопутных сил

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».
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