Список продуктов, которые нельзя хранить в дверце холодильника Алёна ЮрьеваХолодильник – это не просто ящик для хранения продуктов, это сложная система, которая создана для поддержания оптимальной температуры и сохранения свежести пищевых продуктов.
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