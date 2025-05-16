Более 100 мастеров соберутся на “Иркутском Арбате” в Иркутске

17 мая в сквере имени Кирова стартует новый сезон «Иркутского Арбата». В мероприятии примут участие более 100 ремесленников и мастеров из Иркутска, Иркутского района, Усть-Кута, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского.