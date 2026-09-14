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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» пытался арендовать провалившего медосмотр Самородова с обязательством выкупа, хотя вингер не может играть 6 недель, как считают красно-белые

Появились новые детали срыва трансфера Максима Самородова из « Ахмата » в «Спартак». Сообщалось, что красно-белые были близки к покупке вингера за 650 млн рублей, но 24-летний футболист провалил медосмотр.

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