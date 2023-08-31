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Врач заявила, что использование интернета сокращает риск деменции

Врач заявила, что использование интернета сокращает риск деменции

Регулярное использование интернета сокращает риск развития деменции в два раза, рассказала «Известиям» 31 августа врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.

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