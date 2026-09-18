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Аргументы и Факты

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Диетолог Джутова рассказала, как часто можно есть фастфуд

Диетолог Джутова рассказала, как часто можно есть фастфуд

Полный отказ от любимых продуктов, включая фастфуд, не является обязательным условием здорового образа жизни, поскольку главным принципом питания остается баланс.

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