В Губкинском власти расформируют две школы, а учащихся отправят в новую

В Губкинском 1 сентября начнет работать новая, самая крупная школа города — на 800 мест. Ее учениками станут дети первой и седьмой школ города, их закроют на капитальный ремонт, сообщает департамент образования города.
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