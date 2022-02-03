smi.media

408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • galina kantorovich
    Америка поможет, пускай у них попросятUNICEF запросил е...
  • Россиянин
    Пиндосы немцев заставили. Врать мы им очень мешаем. Но есть спутниковое телевидение.Германия запретил...
  • Светлана Зурова
    Правильно, получите распишитесь, все указанные страны  Запад  и Украина очень хотели навредить России, а получили то ...В Литве зафиксиро...

МИД ДНР призвал страны-гаранты отреагировать на нарушения минских соглашений

Полномочный представитель ДНР в контактной группе по урегулированию в Донбассе, министр иностранных дел непризнанной республики Наталья Никонорова надеется, что государства-гаранты минских договоренностей отреагируют на снабжение Киева оружием.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх