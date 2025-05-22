Зачем «Конкорду» и Ту-144 сделали нос, который опускается и поднимается

Холодная война подарила миру не только гонку вооружений, но и невероятные технологические прорывы. Одним из самых зрелищных её результатов стали сверхзвуковые пассажирские лайнеры — британско-французский «Конкорд» и советский Ту-144.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии