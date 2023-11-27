Бесплатные занятия в клубе английского языка стартую в медиацентре на Перерве

В библиотеке №129 27 ноября стартует бесплатный английский разговорный клуб «Friday Point». Это проект, где каждый сможет, как и изучать, так и практиковать английский язык, это неформальное общение позволит вам найти единомышленников.
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