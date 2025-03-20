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100 лучших предпринимателей Москвы получили награды от Сбера

100 лучших предпринимателей Москвы получили награды от Сбера

Вчера в столице подвели итоги регионального этапа ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». В торжественной обстановке руководители Московского банка Сбера и известные представители бизнес-сообщества вручили премии предпринимателям, которые стали лучшими в номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство», «Спорт, образование и развитие».

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