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Нюхательные коврики и другие новинки для питомцев

Рассказываем, какие новинки для домашних животных появились на российском рынке весной 2024 года. Коллекция Puppy для самых маленьких от Triol Сон играет ключевую роль в развитии новорожденных питомцев — для здорового роста щенки и котята нуждаются в 20 часах качественного отдыха.

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